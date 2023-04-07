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Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 06:46
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
Боец ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

Силы обороны Украины отбили более 40 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за минувшие сутки отражено более 40 атак противника".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси. Признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Противник и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровно, Волфино, а также населенных пунктов Ветеринарное, Нескучное, Огирцево, Тихое, Зибино, Бочковое, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодязное на Харьковщине.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное и Раздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отбили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено 19 вражеских атак. Вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Враг совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БпЛА различных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректируемых авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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