Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка

Силы обороны Украины отбили более 40 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за минувшие сутки отражено более 40 атак противника".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси. Признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Противник и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровно, Волфино, а также населенных пунктов Ветеринарное, Нескучное, Огирцево, Тихое, Зибино, Бочковое, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодязное на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

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На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное и Раздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отбили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено 19 вражеских атак. Вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Враг совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БпЛА различных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректируемых авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.