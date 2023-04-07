Защитники уничтожили уже 177 тысяч российских захватчиков

Россия в войне против Украины уже потеряла более 177 тысяч солдат, 3 633 танка, 7 016 боевых бронированных машин и 2 722 артиллерийских системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 177 110 (+480) человек ликвидировано,

танков – 3 633 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7 016 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2 722 (+8) ед,

РСЗО – 533 (+1) ед,

средств ПВО – 281 (+0) ед,

самолетов – 306 (+0) ед,

вертолетов – 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 291 (+4) ед,

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 587 (+13) ед,

специальной техники – 304 (+2) ед.

Данные уточняются.