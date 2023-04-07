Защитники уничтожили уже 177 тысяч российских захватчиков
Пятница, 7 апреля 2023, 08:12
Россия в войне против Украины уже потеряла более 177 тысяч солдат, 3 633 танка, 7 016 боевых бронированных машин и 2 722 артиллерийских системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
- танков – 3 633 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7 016 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2 722 (+8) ед,
- РСЗО – 533 (+1) ед,
- средств ПВО – 281 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 291 (+4) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 587 (+13) ед,
- специальной техники – 304 (+2) ед.
Данные уточняются.
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