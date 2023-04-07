Минобороны Словакии: россияне могли умышленно вредить МиГ-29, которые решили передать Украине

Российские технические специалисты могли умышленно саботировать работу истребителей МиГ-29 советского производства, которые Словакия решила передать Украине.

Об этом, как сообщает издание Euractiv, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

Недавно правительство Словакии решило передать Украине советские истребители МиГ-29, которые находились на вооружении страны, однако которые словацкая армия не использовала с августа 2022 года.

"Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособными. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - пояснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо резко раскритиковала правительство за отказ от истребителей.

Надь рассказал, что в самолетах в прошлом обнаружили неисправности, которые, как предположил министр, могли намеренно вызвать российские технические специалисты. До прошлого года россияне присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии и именно тогда, считают в Минобороны страны, они могли наносить вред самолетам.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне", - сказал Надь.

Хотя расследование не доказало преднамеренного саботирования работы самолетов, Министерство обороны Словакии "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они", добавил министр.

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Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший топ-пилот, отдельно предположил, что россияне намеренно вредили самолетам.

"Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он пролетел только 70 часов. Что мы можем с этим сделать? Возможно, была некачественная работа, назовем это так. Я не знаю", - сказал он в интервью для Denník N.

Посольство России в Словакии заявило, что поставка Словакией истребителей Украине привела к "непредсказуемой и опасной эскалации конфликта, за которую будут нести ответственность инициаторы принятых решений".

17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже отправили в Украину.

Словацкая оппозиционная партия Smer-SD подала уголовную жалобу на министров правительства из-за одобрения передачи Украине списанных истребителей МиГ-29.