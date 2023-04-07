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Мужчина с пистолетом пытался попасть в Минобороны в центре Москвы

Ирина БалачукПятница, 7 апреля 2023, 11:17
Мужчина с пистолетом пытался попасть в Минобороны в центре Москвы
Здание Минобороны РФ. Фото РБК

В Москве задержали мужчину с пневматическим пистолетом, который пытался проникнуть на территорию здания Минобороны в центре российской столицы.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на силовиков, российские Telegram-каналы

Детали: Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной.

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Сообщается, что мужчина якобы был "в неадекватном состоянии" и с пистолетом. Он якобы "громко кричал и размахивал руками".

Мужчину задержали, а оружие направили на экспертизу. По предварительным данным, это пневматический пистолет.

Сообщается, что в отношении задержанного составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчину направили на обследование в психиатрическое отделение. 

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По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", задержали 40-летнего жителя Рыбинска Ярославской области.   

Темы: РосcияМинобороны
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