Британия медлит с помощью Украине от продажи "Челси" – Bloomberg

Помощь Украине от продажи футбольного клуба "Челси" олигарха Романа Абрамовича задерживается из-за затягивания процесса согласования - через год после продажи средства остаются замороженными на счету в Британии.

Об этом в пятницу сообщило в своей публикации издание Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Согласно материалу, фонд, который создают для помощи Украине за счет 2,34 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), полученных от продажи футбольного клуба, почти готов к запуску. Кроме того, в Британии уже определили кандидатуру председателя правления фонда. Однако, утверждает издание, одобрение правительством Британии занимает больше времени, чем ожидалось.

"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и в самой Великобритании", - сказал Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Великобритании, который сейчас исполняет обязанности главного исполнительного директора нового фонда.

По словам Пенроуза, его команда завершила всю бумажную работу, необходимую для создания фонда. В частности, предложила кандидатуру генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда на должность председателя фонда и составила международный шорт-лист кандидатов в состав правления.

Пенроуз также сообщил, что он составил шорт-лист инвестиционных менеджеров, которые будут присматривать за деньгами.

В прошлом году правительство Великобритании выделило около 200 тысяч фунтов стерлингов на юридические и административные расходы, связанные с созданием благотворительной организации, а также на наем экспертов для разработки плана распределения средств.

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По словам Пенроуза, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.

Роман Абрамович, российский бизнесмен с состоянием более 7,5 млрд долларов, продал лондонский футбольный клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Бели в мае 2022 года.

Он сделал это после того, как на него наложили санкции Великобритания и Европейский Союз из-за его вероятных связей с президентом России Владимиром Путиным.

Почти через год после продажи средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось давать комментарии изданию.

В заявлении правительства Великобритании в мае прошлого года говорилось о том, что вырученные средства разместят на британском банковском счете и что их "используют на гуманитарные цели в Украине".

В заявлении также отмечалось, что Британия будет сотрудничать с Европейской комиссией и правительством Португалии, гражданином которой является Абрамович, чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить назначение этих средств.

По словам другого собеседника, говорившего на условиях анонимности, практическая сторона пожертвования оказалась очень сложной, и необходимо устранить несколько препятствий, прежде чем Украина сможет увидеть эти деньги.