Посол рассказал об ожиданиях Украины от промежуточной оценки ЕС по "кандидатским критериям"

Законодательную работу по выполнению семи "кандидатских рекомендаций" Европейской комиссии можно считать завершенной, и Украина рассчитывает на положительную промежуточную оценку выполненных задач со стороны ЕС.

Об этом рассказал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"В том, что касается законодательной составляющей этого процесса, работу по выполнению семи рекомендаций Европейской комиссии, в принципе, можно считать завершенной", - сказал Ченцов.

По его словам, в этом контексте есть конкретные достижения, в частности, успешное назначение ключевых должностных лиц.

"Это касается и руководства НАБУ, и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и запуска Высшей квалификационной комиссии судей. То есть с момента представления Украине этих рекомендаций соответствующие процессы были значительно ускорены", - пояснил Ченцов.

Он добавил, что сегодня происходит "тонкий тюнинг" соответствующих решений в процессе координации и консультаций с Европейской комиссией, которая готовит промежуточную оценку, и с государствами-членами ЕС.

"Мы рассчитываем на то, что весенняя, или промежуточная устная оценка будет положительной, у нас есть все шансы, что такая оценка будет высокой. Возможно, также будут даны рекомендации, чтобы окончательно охватить все вещи, которые требуют доработки", - добавил Ченцов.

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Цель Украины - чтобы в ежегодном отчете, который будет представлен осенью, Европейская комиссия могла окончательно рекомендовать Совету ЕС перейти к началу переговоров о членстве в ЕС, отметил посол.

"Мы надеемся, что такое решение будет принято до конца этого года. Чтобы уже с начала следующего года мы могли приступить к практической работе", - сказал дипломат.

Ранее в правительстве заявили, что Украина ведет двусторонние переговоры со странами ЕС для оптимизации реформ и убеждения государств-членов в необходимости начать переговоры о вступлении в этом году.

В феврале этого года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство для скорейшего начала переговоров о вступлении в Европейский Союз инициирует самоаудит национального законодательства на соответствие европейскому.