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НАТО проведет в Таллинне крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 15:12

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности с 18 по 21 апреля проведет в Таллинне тренинги по киберзащите Locked Shields 2023 - в крупнейших в мире киберучениях примут участие около 3 тысячи человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

На Locked Shields 2023 участника будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: в частности, противостоять атакам на электросети, повышать способности сетей к защите и принимать тактические и стратегические решения в критической ситуации.

"Никакие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и детальный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и IТ-системах", - рассказал директор Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности Март Ноорма.

Он добавил, что 500 организаторов готовили и дорабатывали учения в течение семи месяцев и создали более 5500 соответствующих виртуальных систем.

В этом году в учениях, которые проходят с 2010 года, примут участие группы из 38 стран.

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности является подразделением НАТО со штаб-квартирой в Таллинне, который занимается проблемами кибербезопасности стран Североатлантического альянса.

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Украина присоединилась к киберцентру при НАТО в марте 2022 года, несмотря на блокаду этого шага Венгрией в прошлом.

Читайте также о том, как НАТО помогает Украине уберечься от хакерских атак РФ.

Темы: НАТОЭстония
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