Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО проведет в Таллинне крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 15:12

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности с 18 по 21 апреля проведет в Таллинне тренинги по киберзащите Locked Shields 2023 - в крупнейших в мире киберучениях примут участие около 3 тысячи человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

На Locked Shields 2023 участника будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: в частности, противостоять атакам на электросети, повышать способности сетей к защите и принимать тактические и стратегические решения в критической ситуации.

Реклама:

"Никакие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и детальный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и IТ-системах", - рассказал директор Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности Март Ноорма.

Он добавил, что 500 организаторов готовили и дорабатывали учения в течение семи месяцев и создали более 5500 соответствующих виртуальных систем.

В этом году в учениях, которые проходят с 2010 года, примут участие группы из 38 стран.

ВИДЕО ДНЯ

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности является подразделением НАТО со штаб-квартирой в Таллинне, который занимается проблемами кибербезопасности стран Североатлантического альянса.

Украина присоединилась к киберцентру при НАТО в марте 2022 года, несмотря на блокаду этого шага Венгрией в прошлом.

Читайте также о том, как НАТО помогает Украине уберечься от хакерских атак РФ.

Темы: НАТОЭстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: