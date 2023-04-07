Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Упал в Брянской области: россияне хотят посадить украинского гражданского пилота

Алена МазуренкоПятница, 7 апреля 2023, 15:39
Упал в Брянской области: россияне хотят посадить украинского гражданского пилота
скриншот

Российские оккупанты инкриминируют незаконное пересечение границы украинскому пилоту, чей самолет упал в Брянской области 5 апреля.

Источник: прокремлевское издание ТАСС, Meduza

Детали: Российские пограничники сообщили, что задержали 5 апреля пилота, чей легкомоторный самолет упал в Брянской области недалеко от границы 5 апреля.

Реклама:

Телеграмм-каналы опубликовали видео допроса мужчины, который, как утверждается, управлял самолетом.

Он назвал себя гражданским пилотом Александром Морозовым и заявил, что выполнял задание по аэрофотосъемке.

По словам задержанного мужчины, ему нужно было лететь за другим самолетом на малой высоте и фотографировать по команде ведущего, за что ему должны были заплатить 50 тысяч гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Он заявил, что не знал, что находится над территорией РФ - по его словам, он должен был лететь над Украиной "на юг", а после взлета у него отключился планшет и он не знал своих координат.

В Росгвардии также заявили, что мужчина имел при себе оружие и бронежилет.

Мужчина подтвердил, что бронежилет и автомат принадлежат ему и добавил, что перед полетом получил их "для безопасности".

Дата и место съемки видео не подтверждены. На официальных ресурсах российской пограничной службы и других силовых ведомств оно также не публиковалось.

Впоследствии российские телеграмм-каналы начали утверждать, что перед аварией в Брянской области были сброшены две авиабомбы на территорию комбината "Слава" Росрезерва. Якобы спортивных самолетов было два и они летели в паре. Пилот, которого задержали, задел линии электропередач и приземлился в Клинцовском районе.

Об украинском пилоте по имени Александр Морозов в 2018 году писало "Настоящее время". Он научился летать в возрасте 50 лет.

В Украине сообщение о падении самолета не комментировали.

Темы: Росcияавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: