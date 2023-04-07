Упал в Брянской области: россияне хотят посадить украинского гражданского пилота
Российские оккупанты инкриминируют незаконное пересечение границы украинскому пилоту, чей самолет упал в Брянской области 5 апреля.
Источник: прокремлевское издание ТАСС, Meduza
Детали: Российские пограничники сообщили, что задержали 5 апреля пилота, чей легкомоторный самолет упал в Брянской области недалеко от границы 5 апреля.
Телеграмм-каналы опубликовали видео допроса мужчины, который, как утверждается, управлял самолетом.
Он назвал себя гражданским пилотом Александром Морозовым и заявил, что выполнял задание по аэрофотосъемке.
По словам задержанного мужчины, ему нужно было лететь за другим самолетом на малой высоте и фотографировать по команде ведущего, за что ему должны были заплатить 50 тысяч гривен.
Он заявил, что не знал, что находится над территорией РФ - по его словам, он должен был лететь над Украиной "на юг", а после взлета у него отключился планшет и он не знал своих координат.
В Росгвардии также заявили, что мужчина имел при себе оружие и бронежилет.
Мужчина подтвердил, что бронежилет и автомат принадлежат ему и добавил, что перед полетом получил их "для безопасности".
Дата и место съемки видео не подтверждены. На официальных ресурсах российской пограничной службы и других силовых ведомств оно также не публиковалось.
Впоследствии российские телеграмм-каналы начали утверждать, что перед аварией в Брянской области были сброшены две авиабомбы на территорию комбината "Слава" Росрезерва. Якобы спортивных самолетов было два и они летели в паре. Пилот, которого задержали, задел линии электропередач и приземлился в Клинцовском районе.
Об украинском пилоте по имени Александр Морозов в 2018 году писало "Настоящее время". Он научился летать в возрасте 50 лет.
В Украине сообщение о падении самолета не комментировали.