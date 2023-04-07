ВСУ отбили более 40 атак и уничтожили склад с боеприпасами – Генштаб

Украинские военные за минувшие сутки отбили более 40 атак и уничтожили склад с боеприпасами России.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, вблизи Марьинки, был уничтожен российский штурмовик Су-25.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов врага.

В течение суток было отражено более 40 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Противник в течение суток нанес 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Леонивка, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Заруцкое Сумской области, а также населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караичное, Амбарное, Бологовка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крохмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спирное и Берестовое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отбили около 14 атак противника на указанном участке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Береговое, Велетенское Херсонской области, а также Херсон.

Генштаб также сообщает, что на блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, которые не имеют российских документов, угрожают запретом въезда в город.

Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Граждане, которые не имеют вражеского паспорта подвергаются постоянным обыскам, запугиванием и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных домов и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт.

В то же время, по той же причине, родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в получении детьми свидетельства о базовом среднем образовании. Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.