Кубраков в Анкаре обсудил "зерновую сделку" с министром обороны Турции
Вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков провел переговоры с турецким министром обороны Хулуси Акаром.
Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу объявило Министерство обороны Турции.
В Министерстве восстановления Украины уточнили, что Александр Кубраков провел телефонные переговоры.
Во время переговоров Кубраков и Акар "обменялись мнениями относительно бесперебойной работы "зернового коридора".
Также турецкое Минобороны добавило, что "было выражено удовлетворение работой, осуществляемой в рамках Совместного координационного центра".
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2023
Görüşmede;
◼️Tahıl koridorunun aksaksız işlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
◼️Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade… pic.twitter.com/U7VhBCUEjd
Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней. В то же время РФ потом заявила о продлении "зерновой сделки" только на 60 дней и пригрозила полным разрывом, если не будут выполнены ее ультимативные требования.