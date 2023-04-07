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Кубраков в Анкаре обсудил "зерновую сделку" с министром обороны Турции

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 18:36

Вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков провел переговоры с турецким министром обороны Хулуси Акаром.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу объявило Министерство обороны Турции.

В Министерстве восстановления Украины уточнили, что Александр Кубраков провел телефонные переговоры.

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Во время переговоров Кубраков и Акар "обменялись мнениями относительно бесперебойной работы "зернового коридора".

Также турецкое Минобороны добавило, что "было выражено удовлетворение работой, осуществляемой в рамках Совместного координационного центра".

Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней. В то же время РФ потом заявила о продлении "зерновой сделки" только на 60 дней и пригрозила полным разрывом, если не будут выполнены ее ультимативные требования.

Темы: зерноэкспортТурцияУкраина
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