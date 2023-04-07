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В Киеве и ряде областей ненадолго объявляли воздушную тревогу

Елена РощинаПятница, 7 апреля 2023, 19:33
В Киеве и ряде областей ненадолго объявляли воздушную тревогу
t.me/air_alert_map

В столице Киев и ряде областей Украины вечером в пятницу 7 апреля была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Тревога начала распространяться с Черкасской (19:24) и южных областей Украины.

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КГГА из-за сигнала тревоги попросило жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Обновление: По состоянию на 19:56 во всех областях, кроме Луганской и Крыма, тревога уже отменена. Тревога длилась 23-28 минут.

Темы: воздушная тревога
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