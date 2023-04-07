Польские фермеры не отменяют протесты несмотря на планы остановить ввоз зерна из Украины

Несмотря на намерения Украины временно остановить ввоз зерна в Польшу, польские фермеры не отступают от планов блокирования пограничного перехода "Дорогуск-Ягодин".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Несмотря на заявления польского и украинского министров Роберта Телуса и Николая Сольского, фермеры не прекращают свой протест.

"Ничего не меняется", - заявил Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

Согласно его заявлению, во вторник протестующие фермеры соберутся в Хелме Люблинского воеводства, чтобы с 10:00 среды заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорогуске на три дня.

"Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если правительство не подаст конкретные документы, постановления до 15-го числа (апреля - ред.). Политические интриги и коммуникация нас не интересуют. Мы будем организовывать акции протеста и блокады в каждом воеводском городе", - заявил Серафин.

Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский встретились в пятницу на пограничном переходе в Дорогуске, чтобы обсудить проблему украинского зерна, которое остается на складах в Польше.

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Основными выводами встречи стало то, что импорт пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника из Украины в Польшу будет временно приостановлен. Николай Сольский объявил, что Украина воздержится от экспорта до нового сезона.

Министры также договорились, что транзит зерна через Польшу будет происходить в обычном режиме, но каждый транспорт будет тщательно контролироваться и отслеживаться, "чтобы ни одно зерно не осталось в Польше".

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, читайте в статье "Опасное зерно".