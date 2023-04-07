Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польские фермеры не отменяют протесты несмотря на планы остановить ввоз зерна из Украины

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 20:37

Несмотря на намерения Украины временно остановить ввоз зерна в Польшу, польские фермеры не отступают от планов блокирования пограничного перехода "Дорогуск-Ягодин".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Несмотря на заявления польского и украинского министров Роберта Телуса и Николая Сольского, фермеры не прекращают свой протест.

"Ничего не меняется", - заявил Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

Согласно его заявлению, во вторник протестующие фермеры соберутся в Хелме Люблинского воеводства, чтобы с 10:00 среды заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорогуске на три дня.

"Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если правительство не подаст конкретные документы, постановления до 15-го числа (апреля - ред.). Политические интриги и коммуникация нас не интересуют. Мы будем организовывать акции протеста и блокады в каждом воеводском городе", - заявил Серафин.

Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский встретились в пятницу на пограничном переходе в Дорогуске, чтобы обсудить проблему украинского зерна, которое остается на складах в Польше.

ВИДЕО ДНЯ

Основными выводами встречи стало то, что импорт пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника из Украины в Польшу будет временно приостановлен. Николай Сольский объявил, что Украина воздержится от экспорта до нового сезона.

Министры также договорились, что транзит зерна через Польшу будет происходить в обычном режиме, но каждый транспорт будет тщательно контролироваться и отслеживаться, "чтобы ни одно зерно не осталось в Польше".

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, читайте в статье "Опасное зерно".

Темы: ПольшазерноакцииУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Польша
Украина временно остановит экспорт зерна в Польшу - польский министр
В Польше вступило в силу законодательство, регулирующее дистанционную работу
Украина заказала у Польши больше бронетранспортеров "Rosomak", чем объявлялось ранее
Последние новости
22:37
Семья "оппоблоковца" Мамояна прикупила 13 роскошных авто за 2022 год – СМИ
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
Все новости...
Реклама: