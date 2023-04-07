Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше открылся центр ремонта Т-64 для Украины

Пятница, 7 апреля 2023, 21:00

В рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом" на польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64.

Об этом говорится в пресс-релизе PGZ, который цитирует "Европейская правда".

Bumar-Labędy и "Укробронпром" совместно создали технологический центр, который будет заниматься ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержанием боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.

В долгосрочной перспективе планируется также сотрудничество в обслуживании танков Т-72 и PT-91, переданных Польшей украинской стороне. Рассматривается также возможность совместной работы по обслуживанию танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной коалицией.

Компания Bumar-Łabędy рассматривается как сервисный центр для обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией.

"Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области", - отмечается в сообщении.

Текущее соглашение в сфере сотрудничества в обслуживании танков Т-64 является еще одной из ряда договоренностей, заключенных между польской и украинской сторонами.

ВИДЕО ДНЯ

Во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу на этой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве в производстве 125-мм танковых боеприпасов и письмо о намерениях по продаже украинской стороне колесных бронетранспортеров Rosomak.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Последние новости
22:37
Семья "оппоблоковца" Мамояна прикупила 13 роскошных авто за 2022 год – СМИ
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
Все новости...
Реклама: