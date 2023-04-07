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В Польше открылся центр ремонта Т-64 для Украины

Пятница, 7 апреля 2023, 21:00

В рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом" на польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64.

Об этом говорится в пресс-релизе PGZ, который цитирует "Европейская правда".

Bumar-Labędy и "Укробронпром" совместно создали технологический центр, который будет заниматься ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержанием боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.

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В долгосрочной перспективе планируется также сотрудничество в обслуживании танков Т-72 и PT-91, переданных Польшей украинской стороне. Рассматривается также возможность совместной работы по обслуживанию танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной коалицией.

Компания Bumar-Łabędy рассматривается как сервисный центр для обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией.

"Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области", - отмечается в сообщении.

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Текущее соглашение в сфере сотрудничества в обслуживании танков Т-64 является еще одной из ряда договоренностей, заключенных между польской и украинской сторонами.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу на этой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве в производстве 125-мм танковых боеприпасов и письмо о намерениях по продаже украинской стороне колесных бронетранспортеров Rosomak.

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