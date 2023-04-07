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Путин решил вернуть в школьную программу советских писателей

Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 21:01
Путин решил вернуть в школьную программу советских писателей
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин дал поручение своим подчиненным вернуть в систему образования изучение произведений советских писателей.

Источник: ТАСС

Дословно: "Владимир Путин поручил Министерству просвещения рассмотреть включение в образовательные программы советских писателей".

Детали: Сообщается, что в январе на встрече с ветеранами Путин заявлял, что считает необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.

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Темы: ПутинкультураСССР
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