Путин решил вернуть в школьную программу советских писателей
Пятница, 7 апреля 2023, 21:01
Российский диктатор Владимир Путин дал поручение своим подчиненным вернуть в систему образования изучение произведений советских писателей.
Источник: ТАСС
Дословно: "Владимир Путин поручил Министерству просвещения рассмотреть включение в образовательные программы советских писателей".
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Детали: Сообщается, что в январе на встрече с ветеранами Путин заявлял, что считает необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.