Путин решил вернуть в школьную программу советских писателей

Российский диктатор Владимир Путин дал поручение своим подчиненным вернуть в систему образования изучение произведений советских писателей.

Источник: ТАСС

Дословно: "Владимир Путин поручил Министерству просвещения рассмотреть включение в образовательные программы советских писателей".

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Детали: Сообщается, что в январе на встрече с ветеранами Путин заявлял, что считает необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.