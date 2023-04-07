В Австрии хотят помочь Украине с разминированием только по завершении войны

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что ее государство из-за конституционного нейтралитета может предоставить Украине помощь с разминированием уже по завершении войны, но не все австрийские политики с этим согласны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Kronen Zeitung.

Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.

Хотя Австрии канцлер Карл Нехаммер и министр иностранных дел Александер Шалленберг обещали поддержку в разминировании, она до сих пор не поступает.

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что помощь должна предоставляться только тогда, когда война в Украине закончится - возможно, вместе с Красным Крестом. "Разминирование в военное время противоречит конституционному праву", - объясняет она.

Зато с Таннер не согласен Гельмут Брандштеттер, представитель либеральной партии NEOS по вопросам внешней политики. "Это слишком поздно - мы должны помочь сейчас", - говорит он, подчеркивая, что "речь идет о спасении жизней".

Посол Украины в Вене Василий Химинец в комментарии Kronen Zeitung также призывает австрийские власти не откладывать помощь в разминировании.

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"Нейтралитету (Австрии - ред.) ничего не угрожает. В Украине мы имеем дело с чисто гражданскими территориями. Кроме того, в нашей стране ответственность за это несет гражданская защита, а не военные", - сказал дипломат.

Как отмечает Kronen Zeitung, австрийские юристы также не видят никаких проблем с нейтралитетом, когда речь идет о разминировании гражданских территорий.

Ранее стало известно, что Кипр предложит Украине обучение разминированию в рамках гуманитарной помощи.