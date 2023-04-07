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Взрыв прогремел в районе авиазавода Минобороны в Воронеже – СМИ

Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 21:23
Взрыв прогремел в районе авиазавода Минобороны в Воронеже – СМИ
Взрыв в Воронеже, фото из тг-канала "Мой и твой Воронеж"

Жители Воронежа сообщают о громком взрыве в районе взлетной полосы авиазавода, выпускающего военные самолеты.

Источник: "Медуза", местные телеграм-каналы

Детали: В телеграм-каналах распространяются кадры некоего пожара, якобы начавшегося в районе завода.

 
 

Также опубликовано фото длинного следа в небе.

 

При этом в мэрии города все отрицают. Говорят, что не фиксировали чрезвычайных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области также сообщили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений нет.

Справка: Как известно, на воронежском авиазаводе выполняют заказы Минобороны РФ, в частности, обслуживают так называемый "самолет судного дня" - летающий командный пункт президента РФ.

Темы: РосcиявзрывавиаМинобороны
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