Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрыв прогремел в районе авиазавода Минобороны в Воронеже – СМИ

Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 21:23
Взрыв прогремел в районе авиазавода Минобороны в Воронеже – СМИ
Взрыв в Воронеже, фото из тг-канала "Мой и твой Воронеж"

Жители Воронежа сообщают о громком взрыве в районе взлетной полосы авиазавода, выпускающего военные самолеты.

Источник: "Медуза", местные телеграм-каналы

Детали: В телеграм-каналах распространяются кадры некоего пожара, якобы начавшегося в районе завода.

Реклама:
 
 

Также опубликовано фото длинного следа в небе.

 

При этом в мэрии города все отрицают. Говорят, что не фиксировали чрезвычайных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области также сообщили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений нет.

Справка: Как известно, на воронежском авиазаводе выполняют заказы Минобороны РФ, в частности, обслуживают так называемый "самолет судного дня" - летающий командный пункт президента РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявзрывавиаМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: