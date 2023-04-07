Взрыв прогремел в районе авиазавода Минобороны в Воронеже – СМИ
Пятница, 7 апреля 2023, 21:23
Жители Воронежа сообщают о громком взрыве в районе взлетной полосы авиазавода, выпускающего военные самолеты.
Источник: "Медуза", местные телеграм-каналы
Детали: В телеграм-каналах распространяются кадры некоего пожара, якобы начавшегося в районе завода.
Также опубликовано фото длинного следа в небе.
При этом в мэрии города все отрицают. Говорят, что не фиксировали чрезвычайных происшествий. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области также сообщили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений нет.
Справка: Как известно, на воронежском авиазаводе выполняют заказы Минобороны РФ, в частности, обслуживают так называемый "самолет судного дня" - летающий командный пункт президента РФ.