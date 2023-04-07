Три человека получили ранения из-за взрыва на Харьковщине
Пятница, 7 апреля 2023, 22:13
7 апреля в Чугуевском районе Харьковской области произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего три человека ранены.
Источник: ГСЧС в Харьковской области
Детали: Взрыв произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.
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В результате взрыва двое мужчин и женщина получили ранения разной степени тяжести.
Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
В случае обнаружения подозрительного предмета спасатели просят обращаться в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".
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