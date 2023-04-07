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Байден на год продлил самые первые санкции своей администрации против России

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 22:30

Президент США Джо Байден в пятницу подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайного положения, введенного в апреле 2021 года из-за вмешательства России в американские выборы, и связанные с ним санкции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ обнародован на сайте Белого дома.

Отмечается, что введенное в 2021 году чрезвычайное положение было призвано "противостоять необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую составляет определенная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации".

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Среди конкретных мер называются в частности усилия, "направленные на подрыв проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзников и партнеров".

Также упоминаются злонамеренная кибердеятельность, использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, преследование диссидентов и журналистов, подрыв региональной безопасности, нарушение принципов международного права.

Напомним, 15 апреля 2021 года Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность. Также было ограничено сотрудничество с финансовыми учреждениями РФ.

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Это были первые санкции США, введенные против России во времена президентства Джо Байдена.

Напомним, в начале марта Байден своим указом в среду продлил до конца 2023 года действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины, и связанные с ним санкционные ограничения против РФ.

Темы: БайденСШАРосcиясанкции
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