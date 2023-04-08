Харьковщина: два человека подорвались на взрывчатке
Суббота, 8 апреля 2023, 15:25
8 апреля на Харьковщине еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.
Источник: глава ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: По данным властей, в Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Она госпитализирована.
Реклама:
Кроме того, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет.
Власти просят всех не посещать леса, поля, берега водоемов, не выходить на обочины дорог.
ВИДЕО ДНЯ