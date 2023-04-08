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Харьковщина: два человека подорвались на взрывчатке

Роман ПетренкоСуббота, 8 апреля 2023, 15:25

8 апреля на Харьковщине еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По данным властей, в Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Она госпитализирована.

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Кроме того, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет.

Власти просят всех не посещать леса, поля, берега водоемов, не выходить на обочины дорог.

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Темы: Харьковская областьминированиевойна
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