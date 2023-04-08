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Россия проведет досрочный выпуск из военных вузов из-за потерь в Украине – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 19:30
Россия проведет досрочный выпуск из военных вузов из-за потерь в Украине – Генштаб
российские военные, фото Getty Images

В Генштабе ВСУ заявили, что в России для пополнения потерь в войне против Украины планируют провести досрочный выпуск из высших военных учебных заведений в ряде городов.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: "Российские захватчики продолжают нести значительные потери. Для их пополнения руководством вооруженных сил РФ принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений страны-агрессора в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

При этом выпуски из ВУЗов, готовящих специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил РФ, будут проводиться в соответствии с запланированными ранее графиками".

Что предшествовало: О том, что Россия планирует досрочный выпуск курсантов высших военных учебных заведений из-за войны против Украины, Генштаб ВСУ заявлял также весной 2022 года и в ноябре.

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Темы: ГенштабРосcиявойнавузы
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