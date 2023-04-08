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Россияне обстреляли Харьковскую область: двое погибших, одна раненая

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 22:15
Россияне обстреляли Харьковскую область: двое погибших, одна раненая
Двуречная на Харьковщине, скриншот deepstatemap

В результате обстрела российскими войсками пгт Двуречная на Харьковщине погибли двое мужчин, в с. Подолы ранена женщина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие.

Сегодня в результате обстрела пгт Двуречная, к сожалению, погибли 2 мужчин – 65 и 34 лет.

Кроме того, в с. Подолы ранения получила 65-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь".

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Темы: Харьковская областьвойна
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