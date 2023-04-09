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На Херсонщине оккупанты усиливают рейды – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 06:58
На Херсонщине оккупанты усиливают рейды – штаб
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

На оккупированных территориях Херсонской области захватчики усиливают рейдовые мероприятия.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области.

В частности, в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома".

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Темы: Генштабвойнаоккупация
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