На Херсонщине оккупанты усиливают рейды – штаб

На оккупированных территориях Херсонской области захватчики усиливают рейдовые мероприятия.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области.

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В частности, в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома".