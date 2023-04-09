Украинские защитники "денацифицировали" еще полтысячи россиян
Воскресенье, 9 апреля 2023, 10:03
Российские войска потеряли еще 470 своих воинов на войне в Украине, а также 13 артсистем.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 178150 (+470) человек ликвидировано,
- танков - 3636 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 7024 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2740 (+13) ед,
- РСЗО - 533 (+0) ед,
- средства ПВО - 282 (+0) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2312 (+14),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5602 (+3) ед,
- специальная техника - 309 (+5).
Данные уточняются.