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Украинские защитники "денацифицировали" еще полтысячи россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 10:03
Украинские защитники денацифицировали еще полтысячи россиян
фото генштаба

Российские войска потеряли еще 470 своих воинов на войне в Украине, а также 13 артсистем.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 178150 (+470) человек ликвидировано,
  • танков - 3636 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 7024 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2740 (+13) ед,
  • РСЗО - 533 (+0) ед,
  • средства ПВО - 282 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2312 (+14),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5602 (+3) ед,
  • специальная техника - 309 (+5).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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