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Воздушные силы впервые показали работу NASAMS

Валентина РоманенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 11:53
Воздушные силы впервые показали работу NASAMS
Украинские операторы ЗРК NASAMS. фото Воздушных сил

За 5 месяцев боевой работы украинские зенитчики с помощью предоставленного международными партнерами комплекса NASAMS уничтожили более сотни российских ракет и дронов.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: ЗРК NASAMS защищает украинское небо с ноября 2022 года.

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Воздушные силы рассказали, как работает этот комплекс и сколько воздушных целей уже было сбито.

Как можно увидеть на обнародованном видео, сбитые вражеские цели зенитчики маркируют на ЗРК трезубцами. В конце ролика есть кадры сбития российской крылатой ракеты Х-101.

ВИДЕО ДНЯ

Воздушные силы отмечают высокую эффективность вышеуказанных комплексов и напоминают, что Украина нуждается в большем количестве подобного вооружения для перелома хода войны с РФ.

 
Автографы американских инструкторов, которые готовили украинских операторов
скриншот

Напомним: Воздушные силы объявили набор курсантов для обучения на перспективные зенитные ракетные системы IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T и другие.

Темы: Воздушные силы ВСУ
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