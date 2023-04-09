Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белгородской области расклеили памятки об эвакуации – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 13:09
В Белгородской области расклеили памятки об эвакуации – СМИ
google mapsa

В селах приграничной Белгородской области вывесили памятки "о порядке действий населения при эвакуации".

Источник: Baza

Детали: В памятке сообщается, что россияне при получении сигнала об эвакуации должны "оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район".

Там же и говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения.

Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в "тревожном чемоданчике": от документов и контактов родственников до спичек и нижнего белья.

 

Темы: Росcияпропагандавойнаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
В последнее время на Запорожье уничтожено 15 расположений россиян - Федоров
Харьковщина: мужчина подорвался на российском "лепестке" на огороде
Россияне ударили авиаракетой по Черниговщине
"Верба бьет": в Токмаке прогремела серия громких взрывов
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: