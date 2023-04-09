В Белгородской области расклеили памятки об эвакуации – СМИ
Воскресенье, 9 апреля 2023, 13:09
В селах приграничной Белгородской области вывесили памятки "о порядке действий населения при эвакуации".
Источник: Baza
Детали: В памятке сообщается, что россияне при получении сигнала об эвакуации должны "оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район".
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Там же и говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения.
Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в "тревожном чемоданчике": от документов и контактов родственников до спичек и нижнего белья.
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