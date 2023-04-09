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Минюст США начал расследование утечки секретных военных документов

"Европейская правда"Воскресенье, 9 апреля 2023, 16:30
Минюст США начал расследование утечки секретных военных документов
иллюстративное фото Getty Images

Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Расследование начали после того, как в пятницу появились новые документы, охватывающие широкий спектр вопросов - от поддержки Украины со стороны США до информации о ключевых союзниках США, таких как Израиль, что увеличило количество последствий и без того тревожных утечек информации.

"Мы связались с Министерством обороны по этому поводу и начали расследование", - заявил представитель Министерства юстиции в Вашингтоне.

В четверг Пентагон заявил, что изучает этот вопрос после того, как в социальных сетях появились сообщения об очевидно засекреченных документах о войне в Украине.

"Они выглядят настоящими", - сказал американский чиновник в интервью CNN об утечке документов.

Американские чиновники говорят, что серьезно относятся к утечке информации, проводя расследование и работая над более официальной оценкой того, что содержится в документах и как они попали в сеть.

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Документы, которые были обнародованы в пятницу, похоже, были размещены в Интернете в течение последних нескольких недель. Они, как представляется, содержат секретную информацию на различные темы - от операций наемников "Вагнера" в Африке и путей предоставления Израилем летальной помощи Украине до разведывательных данных о связях Объединенных Арабских Эмиратов с Россией и беспокойства Южной Кореи о предоставлении боеприпасов США для использования в Украине.

CNN не смог самостоятельно проверить, что документы не были изменены. Но они похожи на ряд секретных документов об Украине, которые циркулировали в Интернете в течение последних недель, и о которых американские чиновники в пятницу утром подтвердили CNN, что они являются аутентичными.

Как и те документы, пятничные находки также были фотографиями распечатанных, смятых документов. Все они имели гриф секретности, некоторые из них - "совершенно секретно", то есть самый высокий уровень засекреченности. Все они также были изготовлены в период с середины февраля до начала марта.

Непонятно, кто стоит за утечками и откуда именно они появились.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал первую партию материалов "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Представитель ГУР прокомментировал, что оценки потерь обеих сторон в документе явно ложные, а часть информация "явно собрана из открытых источников".

Темы: США
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