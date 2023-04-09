Россияне ударили из минометов по Харьковщине: мужчина в тяжелом состоянии
Воскресенье, 9 апреля 2023, 16:49
В результате минометного обстрела с. Караичное Чугуевского района Харьковщины молодой человек находится в тяжелом состоянии в больнице.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Дословно: "Сегодня под минометным обстрелом находилось с. Караичное Чугуевского района. Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет.
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Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь".
Детали: Синегубов также сообщил, что под вражеским огнем в воскресенье был и г. Купянск. Оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории.