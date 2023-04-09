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Макрон предостерег от увеличения зависимости Европы от США

"Европейская правда"Воскресенье, 9 апреля 2023, 20:00
Макрон предостерег от увеличения зависимости Европы от США
Макрон, фото Getty Images

Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США по Тайваню.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Politico во время возвращения из трехдневного государственного визита в Китай, сообщает "Европейская правда".

Макрон подчеркнул свою любимую теорию "стратегической автономии" для Европы, вероятно, во главе с Францией, чтобы стать "третьей сверхдержавой".

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Он сказал, что "большой риск", с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она "попадает в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей развивать свою стратегическую автономию".

Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая с энтузиазмом поддержали концепцию стратегической автономии Макрона, и китайские чиновники постоянно ссылаются на нее в отношениях с европейскими странами. Партийные лидеры и теоретики в Пекине убеждены, что Запад приходит в упадок, а Китай поднимается, и что ослабление трансатлантических отношений поможет ускорить эту тенденцию.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки", - сказал Макрон. "Вопрос, на который европейцы должны ответить... в наших ли интересах ускорять [кризис] на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня", - сказал он.

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Макрон также утверждает, что Европа увеличила свою зависимость от США в сфере вооружений и энергоносителей и теперь должна сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

Он также предложил Европе уменьшить свою зависимость от "экстерриториальности американского доллара".

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами", - сказал он.

Как сообщалось, китайский лидер Си Цзиньпин устроил президенту Франции Эммануэлю Макрону необычно щедрый прием во время государственного визита, что может свидетельствовать о намерениях Пекина усилить противодействие Соединенным Штатам.

Темы: МакронСШАЕС
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