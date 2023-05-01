Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны поразили более 10 районов сосредоточения врага и техники – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 07:00
Силы обороны поразили более 10 районов сосредоточения врага и техники – сводка
фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники ударили по 11 районам сосредоточения живой силы и артиллерии врага, поразили логистический центр россиян и склад боеприпасов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражено более 36 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко держат оборону".

"Так называемым руководством Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, которые покинули временно захваченные территории области.

Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур".

Детали: На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леонивка и Александровка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопич Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Колодязи, Торское, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Железное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам также подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковлевку и Каменское Запорожской области; а также Херсон, Одрадокаменку и Белозерку Херсонской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс на Херсонщине.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Генштаб
Россия уже потеряла почти 191 тысячу военных
На Запорожье привезли около 400 заключенных, завербованных "Вагнером" – штаб
На Луганщине оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных – Генштаб
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: