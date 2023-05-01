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На Запорожье привезли около 400 заключенных, завербованных "Вагнером" – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 07:30
На Запорожье привезли около 400 заключенных, завербованных Вагнером – штаб
Фото иллюстративное с сайта thetimes.co.uk

Враг продолжает пополнять силы осужденными россиянами, которых завербовала вражеская ЧВК "Вагнер".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области".

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Детали: В ГШ сообщают, что подобное пополнение ожидается и в районе Луганска.

Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных.

По данным штаба, подготовка продлится несколько недель.

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"Личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновении", - добавляют в Генштабе.

Темы: ГенштабВагнерЗапорожская областьвойна
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