На Запорожье привезли около 400 заключенных, завербованных "Вагнером" – штаб

Враг продолжает пополнять силы осужденными россиянами, которых завербовала вражеская ЧВК "Вагнер".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области".

Детали: В ГШ сообщают, что подобное пополнение ожидается и в районе Луганска.

Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных.

По данным штаба, подготовка продлится несколько недель.

"Личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновении", - добавляют в Генштабе.