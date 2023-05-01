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Польша завершает строительство электронного барьера на границе с Беларусью

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 10:29

На границе Польши и Беларуси работает уже 206 километров электронного барьера, или же системы камер и датчиков движения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Как сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, не хватает лишь 150 метров на последнем отрезке, где установлению оборудования препятствуют условия на местности.

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Остальные отрезка, или 25 км, уже установлена.

Михальская заверила, что препятствием для установки оборудования является только подтопление на местности, в будущем это не должно помешать функционированию системы.

"Почти весь барьер, однако, уже действует и мы имеем полную запись того, что происходит на границе. Оттуда мы имеем большое количество зафиксированных попыток нелегального пересечения границы", – заявила пресс-секретарь.

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По ее словам, до установления барьера точное количество попыток пересечения границы было неизвестно.

Изначально планировалось, что электронный барьер на границе построят до конца прошлого года. Однако этот срок сдвинули дальше из-за опоздания с поставкой тепловизионных камер.

Построение электронного барьера стало ответом на усиление миграционного давления со стороны белорусского режима в 2021 году.

Напомним, в апреле Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью Российской Федерации для лучшего контроля за ситуацией на границе.

Темы: Польша
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