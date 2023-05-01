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Польша завершает строительство электронного барьера на границе с Беларусью

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 10:29

На границе Польши и Беларуси работает уже 206 километров электронного барьера, или же системы камер и датчиков движения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Как сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, не хватает лишь 150 метров на последнем отрезке, где установлению оборудования препятствуют условия на местности.

Остальные отрезка, или 25 км, уже установлена.

Михальская заверила, что препятствием для установки оборудования является только подтопление на местности, в будущем это не должно помешать функционированию системы.

"Почти весь барьер, однако, уже действует и мы имеем полную запись того, что происходит на границе. Оттуда мы имеем большое количество зафиксированных попыток нелегального пересечения границы", – заявила пресс-секретарь.

По ее словам, до установления барьера точное количество попыток пересечения границы было неизвестно.

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Изначально планировалось, что электронный барьер на границе построят до конца прошлого года. Однако этот срок сдвинули дальше из-за опоздания с поставкой тепловизионных камер.

Построение электронного барьера стало ответом на усиление миграционного давления со стороны белорусского режима в 2021 году.

Напомним, в апреле Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью Российской Федерации для лучшего контроля за ситуацией на границе.

Темы: Польша
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