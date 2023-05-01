При выезде из Молдовы задержали депутатку, руководящую ключевой пророссийской партией "Шор"

Вице-председателя пророссийской партии "Шор" Марину Таубер задержали в понедельник, 1 мая, в аэропорту Кишинева, когда она пыталась покинуть Молдову.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию сообщили телеканалу TV8 источники в полиции, а позже подтвердила Антикоррупционная прокуратура Молдовы.

"Сегодня утром Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева на пути в Тель-Авив (Израиль) через Стамбул (Турция). Задержание произошло на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры, также выданного сегодня, на основании того, что обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененной к ней мерой пресечения (в соответствии со ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса)", – сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Следует отметить, что 1 мая Таубер празднует день рождения – ей исполняется 37 лет.

На самом деле, незадолго до задержания депутат опубликовала видеообращение на своей странице в Facebook, в котором заявила, что знала, что будет задержана, но запланировала вылет за границу, где ей нужно будет пройти некоторые медицинские обследования.

"Я планировала сегодня вылететь за границу, поездка была запланирована давно. Мне нужно посетить врача, и я не знала, что в отношении меня будет судебное заседание в связи с изменением меры пресечения. Хочу сообщить всем, чтобы не волновались, я уезжаю на несколько дней и вернусь в четверг утром, у меня также есть обратный билет. Мне нужен этот выезд, потому что я не имела возможности сделать это раньше и не знала о планах прокуратуры", – сказала Таубер.

В феврале Марина Таубер, находящаяся под следствием за незаконное финансирование политической партии "Шор", вышла из-под судебного контроля и избавилась от всех ограничений, после того, как Уголовная коллегия Апелляционного суда Кишинева удовлетворила апелляцию адвокатов в интересах обвиняемой.

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Таким образом, Апелляционный суд решением от 5 января 2023 года отменил установленные ранее обязательства, а именно: не покидать населенный пункт, в котором она проживает, за исключением условий, установленных следственным судьей или, в зависимости от обстоятельств, судом; не общаться с лицами, связанными с соответствующим уголовным процессом и сдать паспорт судье, наделенному полномочиями следственного судьи.

Напомним, партия "Шор" организует крупные антиправительственные протесты в Молдове.

О роли партии "Шор" в раскачивании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.