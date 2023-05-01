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В Киеве с автомобиля на Северном мосту упал в воду железный гараж

Станислав ПогориловПонедельник, 1 мая 2023, 11:43
В Киеве с автомобиля на Северном мосту упал в воду железный гараж
скриншот

В Киеве с автомобиля мужчины упал в воду железный гараж, который он перевозил по Северному мосту.

Источник: телеканал "Киев", источники УП в Нацполиции

Детали: По данным источников УП в Нацполиции, происшествие произошло накануне, 30 апреля. Мужчина перевозил собственный гараж, но не выдержало крепления, из-за чего конструкция упала в воду.

"Патрульные установили водителя и составили в отношении него админпротокол", - сообщили правоохранители.

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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