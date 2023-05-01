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Глава МИД Чехии поспорил с депутатом из-за слов о "гражданской войне" в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 13:20

Депутат правопопулистской чешской партии "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза заявил, что в Украине сейчас идет гражданская война, его слова сразу же опроверг глава чешской дипломатии Ян Липавский.

Об этом он заявил во время ток-шоу на CNN Prima News, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"В Украине в данный момент идет гражданская война", – сказал Кобза.

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Реакция на его слова со стороны главы чешской дипломатии не заставила себя долго ждать. "В Украине нет гражданской войны. Это абсолютная ложь", – заявил он.

Но Кобза продолжал настаивать: "Гражданская война все еще продолжается, независимо от того, есть ли там русские или нет. И в дополнение к этому есть еще одна война, то есть российско-украинская. Но гражданская война – это худшая форма войны, которая может существовать".

"Это российская имперская агрессия с самого начала. Они создали фейковые государства. Вы клюете на российские нарративы – и это печально", – возразил дальше Липавский.

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В шоу также шла речь о возможном вступлении Украины в Европейский Союз. Относительно самого процесса вступления, Липавский сказал, что он может начаться уже в этом году, если удастся убедить все государства Союза. Бывший дипломат Кобза заявил, что, по мнению его партии, Украина не должна стать членом ЕС.

Напомним, президент Чехии Петр Павел во время визита в Украину оставил россиянам послание на военной технике, призывая убираться из Украины.

Темы: МИДЧехиявойна
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