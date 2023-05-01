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Глава МИД Чехии поспорил с депутатом из-за слов о "гражданской войне" в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 13:20

Депутат правопопулистской чешской партии "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза заявил, что в Украине сейчас идет гражданская война, его слова сразу же опроверг глава чешской дипломатии Ян Липавский.

Об этом он заявил во время ток-шоу на CNN Prima News, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"В Украине в данный момент идет гражданская война", – сказал Кобза.

Реакция на его слова со стороны главы чешской дипломатии не заставила себя долго ждать. "В Украине нет гражданской войны. Это абсолютная ложь", – заявил он.

Но Кобза продолжал настаивать: "Гражданская война все еще продолжается, независимо от того, есть ли там русские или нет. И в дополнение к этому есть еще одна война, то есть российско-украинская. Но гражданская война – это худшая форма войны, которая может существовать".

"Это российская имперская агрессия с самого начала. Они создали фейковые государства. Вы клюете на российские нарративы – и это печально", – возразил дальше Липавский.

В шоу также шла речь о возможном вступлении Украины в Европейский Союз. Относительно самого процесса вступления, Липавский сказал, что он может начаться уже в этом году, если удастся убедить все государства Союза. Бывший дипломат Кобза заявил, что, по мнению его партии, Украина не должна стать членом ЕС.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел во время визита в Украину оставил россиянам послание на военной технике, призывая убираться из Украины.

Темы: МИДЧехиявойна
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