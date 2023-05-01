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Оккупанты подготовили план своей эвакуации из Запорожской области – Сопротивление

Ирина БалачукПонедельник, 1 мая 2023, 13:42
Оккупанты подготовили план своей эвакуации из Запорожской области – Сопротивление
Временно оккупированная территория Запорожской области. Скриншот с deepstatemap.live

Российские захватчики готовятся к возможной будущей эвакуации из временно оккупированной Запорожской области. 

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "По данным подполья, во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей".

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Детали: Также в ЦНС имеют информацию, что оккупанты распространяют указания относительно уничтожения документов и техники.

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Темы: Запорожская областьвойнаоккупация
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