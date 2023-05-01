Оккупанты подготовили план своей эвакуации из Запорожской области – Сопротивление
Понедельник, 1 мая 2023, 13:42
Российские захватчики готовятся к возможной будущей эвакуации из временно оккупированной Запорожской области.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно Сопротивление: "По данным подполья, во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей".
Детали: Также в ЦНС имеют информацию, что оккупанты распространяют указания относительно уничтожения документов и техники.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что топ-менеджеры филиалов российских компаний во временно оккупированном Крыму получили указание готовиться к эвакуации.
- Также оккупационная власть полуострова приказала районным "властям" готовить укрытия на случай возникновения "угроз". В частности, соответствующие работы проводили в Алупке.