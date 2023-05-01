Оккупанты подготовили план своей эвакуации из Запорожской области – Сопротивление

Российские захватчики готовятся к возможной будущей эвакуации из временно оккупированной Запорожской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "По данным подполья, во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей".

Детали: Также в ЦНС имеют информацию, что оккупанты распространяют указания относительно уничтожения документов и техники.

Предыстория: