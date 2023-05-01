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На Таврическом направлении россияне за сутки потеряли больше роты - генерал Тарнавский

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 мая 2023, 15:03
На Таврическом направлении россияне за сутки потеряли больше роты - генерал Тарнавский
Александр Тарнавский. фото из его Telegram

Враг продолжает безуспешно штурмовать таврийское направление: за минувшие сутки убитыми и ранеными россияне потеряли более роты.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По словам Тарнавского, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

За прошедшую ночь враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны. Успеха не имел - отошел.

Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения.

Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА.

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Прямая речь: "В целом, на таврическом направлении в течение ночи зафиксировано 162 обстрела.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых задачи. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага убитыми и ранеными составили более роты".

Темы: война
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