На Таврическом направлении россияне за сутки потеряли больше роты - генерал Тарнавский
Враг продолжает безуспешно штурмовать таврийское направление: за минувшие сутки убитыми и ранеными россияне потеряли более роты.
Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram
Детали: По словам Тарнавского, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.
За прошедшую ночь враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны. Успеха не имел - отошел.
Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения.
Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА.
Прямая речь: "В целом, на таврическом направлении в течение ночи зафиксировано 162 обстрела.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых задачи. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.
Потери врага убитыми и ранеными составили более роты".