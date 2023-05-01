Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Таврическом направлении россияне за сутки потеряли больше роты - генерал Тарнавский

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 мая 2023, 15:03
На Таврическом направлении россияне за сутки потеряли больше роты - генерал Тарнавский
Александр Тарнавский. фото из его Telegram

Враг продолжает безуспешно штурмовать таврийское направление: за минувшие сутки убитыми и ранеными россияне потеряли более роты.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По словам Тарнавского, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Реклама:

Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

За прошедшую ночь враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны. Успеха не имел - отошел.

Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения.

ВИДЕО ДНЯ

Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА.

Прямая речь: "В целом, на таврическом направлении в течение ночи зафиксировано 162 обстрела.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых задачи. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага убитыми и ранеными составили более роты".

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: