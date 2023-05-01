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На Николаевщине из-за минной угрозы закроют морские пляжи

Понедельник, 1 мая 2023, 15:53
На Николаевщине из-за минной угрозы закроют морские пляжи
getty images

На Николаевщине этим летом будет запрещен доступ к пляжам Черного моря из-за минной угрозы, то же касается и лесов. В то же время внутренние водоемы будут доступны для отдыха.

Источник: глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге, передает "Укринформ"

Прямая речь: "На Николаевщине доступ к пляжам Черного моря и лесам будет запрещен военными из-за минной угрозы, и я с этим согласен. Но внутренние водоемы области будут доступны для отдыха летом".

Детали: Ким отметил, что на тех территориях области, где не было военных действий и нет угрозы минирования, можно будет отдыхать.

По словам руководителя ОВА, сейчас идет отработка локаций, которые будут использоваться для физической и психологической реабилитации, куда будут приглашать и жителей из соседних регионов.

Напомним: В Николаевской области заминировано около 10% территорий.

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