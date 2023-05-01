30 тысяч рублей от оккупантов: житель Херсонщины получил 5 лет тюрьмы за псевдореферендум

Еще одного жителя Херсонщины приговорили к 5 годам лишения свободы за участие в псевдореферендуме.

Источник: прокуратура Херсонской области

Детали: Виновным в коллаборационизме признали жителя села Приозерное.

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В то же время, учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание - 5 лет лишения свободы.

Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет.

Прокурор в суде доказал, что мужчина добровольно участвовал в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

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С 23 по 27 сентября 2022 года он ходил по домам местных жителей Херсонской общины с бюллетенями и урной, призывая их участвовать в незаконном голосовании.

За это фигурант получил "вознаграждение" от оккупантов в размере 30 тысяч рублей.

Указано, что до вступления приговора в законную силу мужчина будет содержаться под стражей.