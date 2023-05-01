На Харьковщине россияне в первый день мая ранили двух мужчин

В понедельник 1 мая двое жителей Харьковской области – один в городе Волчанск и один в селе Кучеровка – получили ранения в результате обстрелов со стороны российской армии.

Источник: полиция и прокуратура Харьковской области, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В понедельник днем военные РФ снова ударили по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов.

В селе Кучеровка боеприпасы попали в частный дом. Это произошло около 12:00. Ранен 65-летний владелец дома. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Разрушениям подверглись также соседние дома.

В результате обстрела города Волчанск осколочные ранения получил 57-летний мужчина. Он доставлен в местную больницу.

Оба мужчины госпитализированы в состоянии средней тяжести, уточнил Синегубов.

Кроме того, в Купянском районе обстрелами повреждены по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки.

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Работники следственно-оперативных групп проводят осмотры мест попаданий, фиксируют последствия преступлений оккупантов, изымают вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.