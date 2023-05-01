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Оккупанты ударили из авиации по Гуляйполю: трое раненых

Понедельник, 1 мая 2023, 16:48
Оккупанты ударили из авиации по Гуляйполю: трое раненых
фото прокуратуры

Российские войска 1 мая нанесли авиаудары по городу Гуляйполе Запорожской области, в результате чего ранения получили трое мирных жителей.

Источник: прокуратура Запорожской области

Детали: По данным следствия, в понедельник около 11:30 российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района. Три человека получили ранения.

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Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны повылетали окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.

 
 

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

 

Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области.

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Темы: Запорожская областьвойнапрокуратура
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