Оккупанты ударили из авиации по Гуляйполю: трое раненых
Понедельник, 1 мая 2023, 16:48
Российские войска 1 мая нанесли авиаудары по городу Гуляйполе Запорожской области, в результате чего ранения получили трое мирных жителей.
Источник: прокуратура Запорожской области
Детали: По данным следствия, в понедельник около 11:30 российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района. Три человека получили ранения.
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Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны повылетали окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области.
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