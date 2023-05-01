Враг обстрелял Черниговскую область: погиб ребенок

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг обстрелял территорию Новгород-Северского района, в результате обстрела погиб ребенок.

Источник: Чаус в Telegram

Прямая речь: "Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре.

Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района.

Есть данные о гибели ребенка, который находился неподалеку. Информация о пострадавших уточняется".