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Враг обстрелял Черниговскую область: погиб ребенок

Алена МазуренкоПонедельник, 1 мая 2023, 16:58
Враг обстрелял Черниговскую область: погиб ребенок
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Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг обстрелял территорию Новгород-Северского района, в результате обстрела погиб ребенок.

Источник: Чаус в Telegram

Прямая речь: "Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре.

Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района.

Есть данные о гибели ребенка, который находился неподалеку. Информация о пострадавших уточняется".

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Темы: Черниговская областьобстрелвойна
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