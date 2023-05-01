Водитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб
Понедельник, 1 мая 2023, 17:47
В Хмельницком следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб военнослужащий.
Источник: полиция Хмельницкой области
Детали: ДТП произошло около 13:00 часов 1 мая по улице Тернопольской.
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Водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.
В результате ДТП один из военных погиб. Водителя задержали правоохранители.
Работницу полиции и еще одного военнослужащего, которые получили травмы, доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.
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