Водитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

В Хмельницком следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб военнослужащий.

Источник: полиция Хмельницкой области

Детали: ДТП произошло около 13:00 часов 1 мая по улице Тернопольской.

Реклама:

Водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП один из военных погиб. Водителя задержали правоохранители.

Работницу полиции и еще одного военнослужащего, которые получили травмы, доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.