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Водитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 мая 2023, 17:47
Водитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

В Хмельницком следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб военнослужащий.

Источник: полиция Хмельницкой области

Детали: ДТП произошло около 13:00 часов 1 мая по улице Тернопольской.

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Водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП один из военных погиб. Водителя задержали правоохранители.

Работницу полиции и еще одного военнослужащего, которые получили травмы, доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

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Темы: ХмельницкийДТП
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