В Германию вернулись высланные из Москвы дипломаты после изгнания шпионов РФ из Берлина

Часть работников посольства Германии в России, объявленные персонами нон грата после высылки Берлином россиян, занимавшихся несовместимой с дипломатическим статусом деятельностью, в понедельник вернулись на родину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, которое цитирует агентство AFP.

МИД Германии не уточняет в сообщении количество немецких дипломатов, которые вернулись в Берлин, и подчеркнул, что они "всегда вели себя в соответствии со своим дипломатическим статусом".

По словам представительницы Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, из Москвы высылают "более 20 немецких дипломатов". О высылке немецких дипломатов Россия объявила неделю назад из-за "массовой" высылки сотрудников российского посольства из Германии.

"С целью уменьшения присутствия российских спецслужб в Германии федеральное правительство в течение последних недель контактировало с российской стороной. В результате, в середине апреля сотрудники российских представительств в Германии покинули страну", – подчеркнул в понедельник МИД Германии.

Там добавили, что деятельность высланных россиян "не соответствовала их дипломатическому статусу".

Напомним, журналисты вещателей нескольких стран Северной Европы выяснили, что огромное количество сотрудников российских дипломатических миссий в регионе, вероятно, являются шпионами под прикрытием.