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В Испании открыли паспортный сервис для украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 18:10

В испанской Валенсии в тестовом режиме с 27 апреля начало работу обособленное подразделение государственного предприятия "Документ", которое будет предоставлять паспортные услуги для украинцев, находящихся там.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Государственная миграционная служба Украины.

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Украинский паспортный сервис в Валенсии обустроили в микроавтобусах белого цвета по адресу Xàtiva, 46007 Valencia, Испания. Сервис доступен с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

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"Благодаря им украинцы смогут оформить необходимые паспортные документы, что позволит получить финансовую и гуманитарную помощь, учиться в местных учебных заведениях и беспрепятственно пересекать границы других стран", – говорится в сообщении.

 
ФОТО: ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

В паспортном сервисе в Валенсии украинцы могут оформить ID-карту и загранпаспорт или обменять их, обменять паспорт старого образца на ID-карту, получить страховые услуги, а впоследствии – и обменять водительское удостоверение.

Как отмечают в Государственной миграционной службе, паспортные сервисы не уполномочены оформлять документы гражданам, которые выехали за границу на постоянное проживание и имеют соответствующую отметку в паспорте – это компетенция зарубежных дипломатических учреждений.

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Кроме Испании, подразделения ГП "Документ" уже функционируют в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага) и двух городах Германии (Кельн и Берлин).

В прошлом году правительство приняло постановление, которым одобрило экспериментальный проект по оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта украинцам, которые находятся за рубежом.

Темы: ИспанияУкраинапаспорт
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