Оккупанты ударили по Херсону: горят частные дома, есть раненый

обстрел Херсона, Скрин из видео из соцсетей

Российские оккупанты вечером нанесли удар по Херсону, в результате чего загорелись частные дома и ранен по меньшей мере двух человек; в Херсонской области оккупанты сбросили авиабомбы.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ОВА в Telegram, анонимные Telegram-каналы, Офис генпрокурора в Telegram, руководитель пресс-офиса областной военной администрации Александр Толоконников в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Из-за обстрелов горят частные дома (в Херсоне - ред.), на месте работают пожарные. Известно об одном пострадавшем - 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали".

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Детали: Прокудин добавил, что обстрел города продолжался, и призвал оставаться в укрытиях или воспользоваться правилом двух стен.

Дополнено: Херсонская ОВА сообщила, что в районе населенного пункта Кизомыс Белозерской громады оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.

Как позже сообщил Офис генпрокурора, по предварительным данным, оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии.

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Как сообщил Суспільному руководитель пресофиса Херсонской ОВА Толоконников, стало известно о втором раненом в результате обстрелов города мужчине. Его госпитализировали с ранением грудной клетки.