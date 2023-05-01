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Оккупанты ударили по Херсону: горят частные дома, есть раненый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 мая 2023, 19:04
Оккупанты ударили по Херсону: горят частные дома, есть раненый
обстрел Херсона, Скрин из видео из соцсетей

Российские оккупанты вечером нанесли удар по Херсону, в результате чего загорелись частные дома и ранен по меньшей мере двух человек; в Херсонской области оккупанты сбросили авиабомбы.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ОВА в Telegram, анонимные Telegram-каналы, Офис генпрокурора в Telegram, руководитель пресс-офиса областной военной администрации Александр Толоконников в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Из-за обстрелов горят частные дома (в Херсоне - ред.), на месте работают пожарные. Известно об одном пострадавшем - 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали".

Детали: Прокудин добавил, что обстрел города продолжался, и призвал оставаться в укрытиях или воспользоваться правилом двух стен. 

Дополнено: Херсонская ОВА сообщила, что в районе населенного пункта Кизомыс Белозерской громады оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.

Как позже сообщил Офис генпрокурора, по предварительным данным, оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии.

 
 
 

Как сообщил Суспільному руководитель пресофиса Херсонской ОВА Толоконников, стало известно о втором раненом в результате обстрелов города мужчине. Его госпитализировали с ранением грудной клетки.

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Темы: Херсонобстрелпожаржертвы
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