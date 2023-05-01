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Финляндия позволит США размещать свои военные базы в стране

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 19:41

Соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и Соединенными Штатами будет предусматривать возможность пребывания на финской территории американских военнослужащих и военной техники, а также проведение военных учений.

Об этом говорится в публикации Helsingin Sanomat, которую цитирует "Европейская правда".

Переговоры между Финляндией и США по DCA начались в конце апреля. Соглашение, как предполагается, позволит американским вооруженным силам беспрепятственно использовать финскую землю и базы для учений и хранения материальных средств.

Представитель Министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл, который участвует в переговорах, в комментарии HS пояснил, что соглашение с США дополнит членство страны в Североатлантическом Альянсе.

"DCA позволяет развертывание войск, их пребывание в стране, предварительное хранение военного оборудования и возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону", – говорит Антелл. В качестве примера он привел возможное создание на территории Финляндии ангара для обслуживания истребителей пятого поколения F-35.

В то же время представитель финского МИД подчеркнул, что DCA не касается возможного размещения в Финляндии ядерного оружия.

По данным Helsingin Sanomat, переговоры по соглашению об оборонном сотрудничестве на официальном уровне между Финляндией и США продлятся до 2024 года, после чего проект документа передадут на рассмотрение парламента.

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По состоянию на начало 2022 года США подписали DCA или аналогичные по статусу соглашения с 17 членами ЕС и НАТО, а также еще шестью трансатлантическими союзниками по обороне, которые не являются членами Европейского Союза, в частности с Норвегией.

Как известно, 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. После этого в Финляндии предложили разместить военную базу Альянса в городе Каугава на западе страны.

Темы: ФинляндияСШАармия
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