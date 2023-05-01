Трамп впервые за четыре года приехал в Британию, чтобы открыть поле для гольфа

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Великобританию впервые с 2019 года – под шотландским городом Абердин он откроет новое поле для гольфа на своем гольф-корте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

76-летний Трамп прибыл в аэропорт Абердина утром в понедельник, где его встречали два волынщика, красная дорожка и кортеж из десяти автомобилей. Идя к авто, он поздоровался с журналистами, сказав, что "прекрасно быть дома – это был дом моей матери".

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ФОТО: AP

Как известно, 45-й президент США имеет шотландские корни по материнской линии и владеет несколькими объектами недвижимости в Шотландии.

В рамках своей первой поездки в Британию с 2019 года Трамп, как он сам сообщил, встретится со "многими замечательными друзьями", а после открытия поля для гольфа – отправится на свой другой гольф-корт на западном побережье Ирландии.

Первый премьер-министр Шотландии Хумза Юсаф, недавно избранный на эту должность, на прошлой неделе заявил, что ему было бы трудно встретиться с Трампом, "не подняв вопрос о том, что меня беспокоит в связи с высказываниями, которые он делал в прошлом".

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Путешествие Трампа в Британию происходит после того, как он стал первым экс-президентом США в истории, которому выдвинули уголовные обвинения – в связи с фальсификацией деловой документации для сокрытия вредной информации накануне президентских выборов 2016 года.

Кроме того, в суде сейчас рассматривается гражданский иск против экс-президента США со стороны колумнистки и писательницы Джин Кэрролл, которая обвиняет его в изнасиловании 30-летней давности.

На этом фоне осенью прошлого года Дональд Трамп объявил о намерениях в очередной раз побороться за пост президента США на выборах в 2024 году и сейчас имеет самые высокие шансы получить номинацию Республиканской партии.