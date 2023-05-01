Шуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает предателями бывших членов фракции монобольшинства, которые сейчас входят в одну депутатскую группу с бывшими членами фракции ОПЗЖ.

Источник: Шуляк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Ты зашел в парламент от "Слуги народа", потом у тебя что-то изменилось. Если ты честный - сдавай мандат и баллотируйся на следующий избирательный цикл, набирай свои баллы, заходи в парламент и работай.

Но когда ты зашел, тебе не понравилось и этой внутренней смелости не хватило, то для меня эти люди являются определенными предателями.

Они зашли в парламент на имидже президента, на его рейтинге. Если бы не рейтинг президента, ни один из них не попал бы самостоятельно в Верховную Раду".

Детали: Сейчас четверо бывших членов фракции "Слуга народа" - Александр Юрченко, Олег Воронько, Артем Дмитрук и Евгений Шевченко - входят в депутатскую группу "Восстановление Украины", которую создала часть бывших членов ныне запрещенной ОПЗЖ после роспуска фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".