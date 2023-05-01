Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Президент Владимир Зеленский 1 мая провел совещание с силовиками и чиновниками, где, в частности, обсудили поведение врага, последствия российских ударов по Украине и вопрос снарядов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Этот понедельник и новую неделю начал с часового совещания со всеми уровнями управления государством и защитой. Глава правительства, министры, Офис. Докладывали Главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, председатель СБУ, секретарь СНБО.

Первый вопрос - последствия российских ударов, в частности ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще надежнее.

Обсудили на утреннем совещании вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонительные шаги".

Детали: Кроме того, на совещании обсудили вопросы оружия и снарядов для наших воинов и ситуацию на оккупированной территории и противодействие России.