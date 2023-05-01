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Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 мая 2023, 22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
Владимир Зеленский, Скрин из видеообращения 1 мая

Президент Владимир Зеленский 1 мая провел совещание с силовиками и чиновниками, где, в частности, обсудили поведение врага, последствия российских ударов по Украине и вопрос снарядов.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Этот понедельник и новую неделю начал с часового совещания со всеми уровнями управления государством и защитой. Глава правительства, министры, Офис. Докладывали Главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, председатель СБУ, секретарь СНБО.

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Первый вопрос - последствия российских ударов, в частности ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще надежнее.

Обсудили на утреннем совещании вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонительные шаги". 

Детали: Кроме того, на совещании обсудили вопросы оружия и снарядов для наших воинов и ситуацию на оккупированной территории и противодействие России.

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Темы: Зеленскийпрезидентвойна
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