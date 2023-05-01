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Глава "Слуги народа" доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал

София Середа, Евгений КизиловПонедельник, 1 мая 2023, 22:38
Глава Слуги народа доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал

Руководительница пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк пытается через суд опровергнуть информацию о том, что ее муж, несмотря на ограничения для военнообязанных, якобы выехал за границу, да еще и прихватил целый ряд ценных вещей.

Источник: Шуляк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мой муж дома. У меня нет коллекции икон, о шубах очень смешно, о миллионах долларов также.

Не смешно только моей маме. Мы с мужем смеялись, а мама очень переживает, потому что она также это читает и говорит: "Почему вы не даете какое-то опровержение?".

Я сейчас нахожусь в судебном процессе с тем человеком, который об этом написал. И сейчас мы уже в апелляции. Первую инстанцию мы выиграли. И я надеюсь, что когда уже будет окончательное решение суда, я обязательно это обнародую.

Конечно, люди, которые являются политическими оппонентами и моими личными хейтерами, с радостью используют такую непроверенную информацию".

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Что было раньше: В конце августа 2022 года в сети распространили информацию, что несмотря на ограничения для военнообязанных, муж председателя партии "Слуга народа" якобы смог выехать за границу, не задекларировав при этом целый ряд ценных вещей.

Темы: Слуга народаграницасуд
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